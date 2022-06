Si torna a parlare delle sorelle Iezzi. Ma non per motivi musicali. Chiara Iezzi, ex metà bionda del duo Paola & Chiara, ha mandato nel panico i fan con un post decisamente preoccupante. L’artista, che da qualche anno ha abbandonato la carriera da cantante per dedicarsi a quella da attrice, ha scritto righe piuttosto cupe che hanno suscitato preoccupazione.

Foto Kikapress; music Elevate from Bensound.com