Paolo Noise, Isola dei Famosi: le parole di Marco Mazzoli e i problemi di salute che ha avuto

Nella puntata del 22 maggio dell'Isola dei Famosi, Paolo Noise ha annunciato il suo ritiro dal reality. Sebbene durante la diretta non siano stati specificati i dettagli che hanno causato il ritiro, sui social in molti hanno provato a ricostruire la situazione. Una frase pronunciata da Mazzoli sullo stato di salute del suo amico ha suscitato l'attenzione del pubblico. Marco aveva affermato che, a suo parere, Paolo si era sovraccaricato di farmaci fin dal primo giorno. Questa dichiarazione ha fatto pensare che il primo malore di Paolo Noise non fosse solo il risultato della fame e della fatica, ma che avesse già dei problemi prima di partire. È importante sottolineare che queste sono solo ipotesi e deduzioni, poiché la produzione non ha ufficialmente comunicato nulla sulla causa del suo ritiro dall'Isola. Tuttavia, molti fan hanno raccontato di un secondo malore.

