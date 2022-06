Parata di stelle a Londra per il lancio di Paramount+ che arriva in Italia a settembre

Il Blue Carpet delle migliori occasioni è stato srotolato a Londra per il lancio ufficiale di Paramount+, disponibile dal 22 giugno nel Regno Unito e in Irlanda. A ospitare la parata di stelle che non hanno voluto mancare alla presentazione è stato il nuovo distretto all’Outernet London, dedicato a cultura, musica e media. Denmark Street si è, così, trasformata in un set che ha accolto volti e nomi di fama mondiale per celebrare l’accensione del servizio premium Svod. Paramount+ - che in Italia si accende a settembre – offre oltre ottomila ore di contenuti destinati alla famiglia, divisi tra film, serie tv di successo, produzioni originali e show iconici. A raccontare le novità e il palinsesto è stato Graham Norton, che si è rivolto a una platea in cui spiccavano, tra gli altri, Kevin Costner, Michelle Pfeiffer, Viola Davis, Sylvester Stallone e Faith Hill.

Foto Getty Images da ufficio stampa; video ufficio stampa Paramount