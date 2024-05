Pechino Express, vincono I Pasticcieri Damiano e Massimiliano Carrara: la proclamazione

Quello che per molte settimane è stato un vero dominio si è confermato anche nella finalissima: Damiano e Massimiliano Carrara, la coppia dei Pasticcieri, hanno stravinto Pechino Express. I due fratelli lucchesi, star dell’arte dolciaria dapprima in America e poi anche in Italia, sono stati i primi a saltare sul tappeto rosso posto al traguardo finale della corsa dello show, posto alla maestosa rocca di Sigiriya, in Sri Lanka. Al secondo posto, la coppia Italia Argentina Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal. Terze Le Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo. Pechino Express, show Sky Original prodotto da Banijay Italia, è sempre disponibile on demand.

