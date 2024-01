Perla Vatiero infuriata con Stefano Miele: «Con me sbatti male». Beatrice Luzzi lo consola: saranno presi provvedimenti

Le cose al Grande Fratello non vanno troppo bene per Perla Vatiero, sia per il suo rapporto con Beatrice Luzzi che per quello con Stefano Miele, che è esploso in una discussione non certo priva di colpi di scena. Quello che però in molti stanno notando è che, come anche Beatrice ha fatto presente, Perla ha detto delle parole che ora potrebbero incastrarla e metterla nei guai con la produzione. Ma cosa potrà mai scatenare questi provvedimenti? E, soprattutto, che cosa ha detto la Vatiero di tanto terribile?

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; musica Korben