Piero Angela, a Ulisse la lettera prima di morire fa commuovere tutti: le sue parole

ieri sera, 25 maggio 2023, è stato trasmesso su Rai 1lo speciale “Piero Angela - Un viaggio lungo una vita”, e suo figlio Alberto Angela ha ripercorso la carriera di suo padre, dagli inizi in radio agli esordi in tv come nei panni di corrispondente Rai a Parigi e Bruxelles. Programmi come Quark, Super Quark, Viaggio nel Cosmo, La macchina Meravigliosa e Il pianeta dei dinosauri hanno segnato profondamente la storia della televisione italiana, sia per i contenuti che per le innovazioni nel campo televisivo. Alla fine della puntata, Alberto ci ha tenuto a leggere personalmente la lettera che Piero aveva preparato in vista della sua scomparsa e che, subito dopo la sua morte, è stata pubblicata sui social. Lo scritto, lungo e appassionato, si conclude con il saluto: «Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese. Un grande abbraccio».

