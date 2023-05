Pippo Baudo compie 87 anni, il conduttore torna in tv: ecco dove lo vedremo per il suo compleanno

Grande festa per Pippo Baudo. Il prossimo 7 giugno il conduttore compirà 87 anni e in quello stesso giorno partirà su Rai 1 la nuova stagione di Techetechetè. Quale miglior modo allora di iniziare l’edizione 2023 se non con una puntata dedicata a un mostro sacro della tv come Pippo? Il profilo Twitter CinguettaRai riporta infatti: «Mercoledì 7 giugno parte la nuova stagione di #Techetechetè. La prima puntata sarà dedicata a Pippo Baudo che proprio il 7 giugno compirà 87 anni. Previste puntate sul Festival di Sanremo e incentrate sulle nuove generazioni, con ampio spazio ai cantanti contemporanei». Non un ritorno in carne e ossa, dunque. Pippo Baudo manca da parecchio tempo in tv. D’altronde lui stesso ha fatto sapere che dopo una vita trascorsa sul piccolo schermo è arrivato il momento di riposare.

