Pluto Tv in Italia dal 28 ottobre: tutto ciò che dovete sapere sul nuovo servizio streaming gratuito

Pluto Tv arriva in Italia a partire dal 28 ottobre. L’annuncio arriva da ViacomCBS Networks International (VCNI), divisione di ViacomCBS Inc. Primo servizio digitale Fast (Free Ad-Supported Television), il servizio diventerà complementare a Paramount+, la piattaforma premium che arriverà in Italia nel 2022. «ViacomCBS sta rapidamente espandendo la propria impronta globale nel settore streaming offrendo al pubblico una vasta library di contenuti di qualità attraverso le piattaforme gratuite e a pagamento. – ha dichiarato Jaime Ondarza, EVP & General Manager South Europe & Mena Hub ViacomCBS – Con Pluto Tv, e presto anche Paramount+, il nostro eco-sistema diversificato trasformerà il mercato italiano dello streaming».

