Polar Bear, trailer del nuovo film Disney che celebra la Giornata della Terra

Disney+ ha diffuso il trailer, il poster e le immagini del nuovissimo film di Disneynature Polar Bear, che sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a partire dal 22 aprile 2022, in occasione della Giornata della Terra. Narrato nella versione originale dalla due volte candidata all’Oscar® Catherine Keener (Truman Capote – A sangue freddo, Essere John Malkovich), Polar Bear racconta la storia di una neomamma orso i cui ricordi di gioventù la preparano ad affrontare la maternità in un mondo sempre più difficile per gli orsi polari.

Video ufficio stampa Disney