Primo Maggio, gaffe di Ermal Meta e Big Mama: top e flop del concertone

Anche nel 2024 il concerto del 1 maggio a Roma ha accompagnato gli italiani per celebrare la festa del lavoro: all'evento hanno partecipato numerosi artisti della scena italiana e internazionale, per la presentazione di Noemi, Big Mama ed Ermal Meta. Tre cantanti che, tra top e flop hanno fatto parlare di sé anche per quest'anno, nell'inedita cornice del Circo Massimo, dati i lavori in corso nella tradizionale piazza di San Giovanni in Laterano per via del Giubileo del 2025. Dopo le conduzioni di Ambra Angiolini, dunque, c'è stato un rinnovamento completo. Ma perché sono proprio gli artisti conduttori ad aver dato il meglio e il peggio di sé quest'anno? E, soprattutto, in cosa consistono questi momenti top e flop? Photo credits: per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Primo Maggio: Parole & Dintorni; music by Korben MKdB