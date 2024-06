Reazione a catena, Rita Dalla Chiesa difende Pino Insegno: cosa risponde su X a chi lo critica

Su Rai Uno è cominciata ieri la nuova edizione di Reazione a Catena, il game show della tv pubblica che ormai da anni sostituisce L'Eredità nel corso del palinsesto estivo, condotto per quest'anno da Pino Insegno (che lo aveva già condotto dal 2010 al 2013). La sua designazione ha causato non poche polemiche ma, soprattutto, ha trovato una fan d'eccezione pronta a difenderlo a spada tratta. Stiamo parlando di Rita Dalla Chiesa che, come suo solito, ha deciso di intervenire su X per prendere le difese di Pino Insegno. Ma cosa avrà mai fatto scatenare la sua vena polemica? E, soprattutto, cosa avrà scritto per prendere le difese del conduttore e doppiatore? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme! Photo Credits: Kikapress, Shutterstock, per gentile concessione dell’ufficio stampa RAI; music by Korben MKdB