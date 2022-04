Red Bull punta sul gaming e mette le ali a Twitch con la Red Bull Gaming Zone

L'entertainment firmato Red Bull ha una casa tutta nuova. Il suo nome è Red Bull Gaming Zone, uno studio esclusivo dove non si parlerà solo di esport, ma di videogiochi a tutto tondo. Lo spazio sarà dedicato a format Twitch del tutto inediti, ideati ad hoc e pensati per coinvolgere streamer, pro-player, svariate guest star e soprattutto l'enorme pubblico di appassionati. Si parte dal gaming e dall'esport, per arrivare alla musica, al cinema e allo sport, grazie a ospiti di spicco protagonisti delle tantissime live in calendario. Tra questi, anche l'attore Salvatore Esposito e il rapper Jake La Furia.