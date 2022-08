Renaissance, dopo le polemiche Beyoncé annuncia che modificherà il testo di Heated: cos’è successo

Pubblicato venerdì 29 luglio, Renaissance di Beyoncé si conferma l’album più atteso della stagione. Secondo i dati Spotify, il settimo album di studio della star è l’album di un’artista donna più ascoltato in un solo giorno nel 2022. Ma c’è un ma. Non è, infatti, passato sotto silenzio un passaggio nel testo del brano ‘Heated’ che ha subito fatto storcere il naso: l’espressione utilizzata da Beyoncé ha sollevato polemiche in quanto percepita come un insulto nei confronti dei disabili. Di fronte al disagio che la comunità ha testimoniato, la cantante ha fatto sapere di voler sostituire il verso incriminato. “La parola, non usata intenzionalmente in modo dannoso, sarà sostituita”, si legge nella nota ufficiale.

Artwork da ufficio stampa, Kikapress; music Perception from Bensound.com