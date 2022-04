«Rinascimenti Segreti», Beatrice Venezi guida di un’Italia da scoprire tra musica e arte

Genova e San Fruttuoso, Sabbioneta e Mantova, Padova, Ancona e Loreto, Lecce e il Salento sono le tappe di «Rinascimenti Segreti», produzione Sky Original realizzata da 3D Produzioni in sei episodi, al via su Sky Arte il 28 aprile alle 21,15 (disponibile on demand e in streaming su Now). A fare da guida attraverso l’Italia, per far scoprire al pubblico le bellezze del XV e XVI secolo, è il maestro Beatrice Venezi. Il direttore d’orchestra racconta la stagione che maggiormente ha rivoluzionato la cultura dello stivale e dell’Europa intera, toccando alcuni dei gioielli del Belpaese.

Credits Sky