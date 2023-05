Fiorello, a Viva Rai2 il messaggio Roberto Sergio: «Spiritosone, tu rimarrai con tutti noi»

Il nuovo AD della Rai, Roberto Sergio, è intervenuto in diretta durante l'episodio di Viva Rai2 in risposta a un commento di Fiorello. Sergio ha approfittato dell'occasione per rassicurare lo showman sul suo futuro, affermando che la Rai non ha intenzione di lasciarlo andare. Il tutto è nato da un commento di Fiorello riguardo allo sciopero dei lavoratori Rai, successivamente revocato dopo un colloquio tra le rappresentanze sindacali e il nuovo direttore. Fiorello aveva ironizzato sulle promesse fatte, chiedendo se le manterrà. Sergio ha risposto a Fiorello in diretta, assicurandogli che la Rai manterrà gli impegni presi e che rimarrà in Rai: «Spiritosone, tu rimarrai con tutti noi». «Sembra una minaccia», «Troppo contenta per Fiorello! La mattina è diventato un appuntamento fisso per iniziare bene la giornata col sorriso!», hanno twittato alcuni utenti.

