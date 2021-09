Rocco Hunt coi Boomdabash nel nuovo singolo: «L’energia del Sud per trasmettere positività»

L’estate di Rocco Hunt e dei Boomdabash – in vetta alle classifiche rispettivamente con Un bacio all’improvviso e Mohicani – continua. Anzi, l’artista salernitano e la band salentina rilanciano: dal 24 settembre è disponibile il nuovo singolo Fantastica. In uscita radiofonica e digitale, la traccia è firmata dallo stesso Rocco Hunt con Federica Abbate mentre la produzione è curata da Zef. «Aspettando l'album finalmente nuova musica – scrive Rocco Hunt sui social annunciando la release – Abbiamo cercato di unire l’energia e i colori del Sud in una canzone che trasmettesse positività e Good Vibes».

