Rocco Hunt e Elettra Lamborghini gelatai a Milano per «Caramello»

In occasione dell'uscita di Caramello, Rocco Hunt e Elettra Lamborghini si sono improvvisati gelatai a Milano. Con un carretto dei gelati, la coppia ha infatti distribuito al pubblico gelato (ovviamente al caramello) in onore del nuovo brano in uscita venerdì 17 giugno. Il nuovo brano Caramello (Epic / Sony Music) vede Rocco Hunt e Elettra Lamborghini collaborare con la star spagnola Lola Índigo. La canzone è stata scritta dallo stesso Rocco insieme a Federica Abbate e Davide Petrella, con musica e produzione di Zef.