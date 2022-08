Rocio Munoz Morale madrina di Venezia79: «Avere qui la mia famiglia mi da serenità»

Venezia 79 sta per aprire definitivamente i battenti e il 31 Agosto ci sarà la cerimonia di apertura; a fare gli onori di casa in questa edizione 2022 sarà l'attrice Rocio Munoz Morales scelta dal direttore della kermesse Antonio Barbera, come madrina. «Ho pensato che fosse uno scherzo che si fossero sbagliati - racconta Rocio ai nostri microfoni - Poi quando ho realizzato che era tutto vero, sono stata felicissima». Bella brava e solare, l'attrice è al Lido in compagnia dei propri genitori. «Se sono così serena e tranquilla è perché ho la mia famiglia vicina», in attesa che Raoul e le bambine la raggiungano.

Foto Kikapress; intervista e montaggio Elena Balestri