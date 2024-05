Rovazzi frega il Tg5, gaffe del telegiornale di Canale 5 sulla rapina del telefono

Figuraccia del TG 5 a causa di Fabio Rovazzi? Il telegiornale di Canale 5 ha mostrato alcune immagini di un presunto furto dello smartphone del cantante durante un servizio sulla sicurezza e la criminalità a Milano. Peccato, però, che l'intera questione fosse totalmente diversa rispetto a quanto mostrato dal notiziario televisivo, in quanto Fabio Rovazzi aveva girato quel video con tutto un altro intento e la scena del cellulare rubato, poi, si è rivelata semplicemente una trovata pubblicitaria. Ma come ha fatto il TG 5 a farsi trarre in inganno da un cortocircuito mediatico del genere? E qual è il vero motivo che si cela dietro quel video pubblicato da Fabio Rovazzi? Non ci resta che andare a scoprire insieme tutta la verità riguardo a questo strano episodio.

Foto Kikapress e Shutterstock per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications; musica Korben