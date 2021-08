Rtl 102.5 Power Hits Estate 2021, Paola Di Benedetto:«Io, fan del Festivalbar, sul palco dell'Arena»

È scoccata l'ora di Rtl 102.5 Power Hits Estate 2021 all'Arena di Verona, lo show che incorona la canzone più amata dei questa stagione calda. Alla conduzione, per la prima volta, c'è anche un'emzionata Paola Di Benedetto, giovane voce dell'emittente. «È un'emozione grandissima – ci racconta – è un'intera estate che mi preparo e darò tutta me stessa per portare a casa uno spettacolo incredibile». «È un'estate fatta di grandi tormentoni, sono stati l'ingrediente principale! – continua Paola – Vedo gli artisti, che sono affezionati a Rtl 102.5 Power Hits Estate, davvero emozionati, felici e carichi. Ho assistito a diverse opere all'Arena e da piccolina ero super fan del Festivalbar: ero sempre in poltronissima. Pensare che ora conduco io l'evento che ne è l'erede mi rende molto felice».

Foto Kikapress