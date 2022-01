Sabrina Ferilli a Sanremo 2022: ecco qual è il suo segreto per essere così in forma

Tra i volti che vedremo salire sul palco del prossimo Festival di Sanremo 2022, c'è quello della bellissima Sabrina Ferilli. L'attrice, classe 1964, sfoggia una forma fisica invidiabile, oltre che una bellissima pelle e dei capelli lucenti. Quale sarà il suo segreto di bellezza, qualche dieta straordinaria? No nessuna dieta assicura lei: «Vado in palestra quattro volte a settimana ma questo mi permette poi di mangiare e bere tutto ciò che voglio. Mai fatta una dieta. A tavola non accetto privazioni».

