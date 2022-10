Salotto Salemi: la nuova stagione del talk di Giulia Salemi in chiaro in tv e online, gli ospiti

Arriva in chiaro in seconda serata su La5, ogni mercoledì dal 12 ottobre, la seconda stagione di ‘Salotto Salemi’. Rigorosamente pink, il talk-show vede la showgirl e influencer vestire i panni di padrona di casa per sei serate. Ogni settimana, Giulia propone uno stile di make-up e beauty-tips studiati per l’ospite ma ripetibili anche dagli spettatori. E come in ogni salotto che si rispetti, Giulia Salemi diventerà anche preziosa confidente per il suo interlocutore. Di fronte all’iconico specchio siederanno Elisa Maino, Costantino della Gherardesca, Ludovica Coscione, Fabiola Baglieri, Marta Losito e Pierpaolo Pretelli. Ogni puntata è anticipata da un teaser sul profilo Instagram di Giulia Salemi in anteprima per la sua community.

Foto da ufficio stampa, Kikapress; music Perception from Bensound.com