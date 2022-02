San Valentino su Apple Music con le playlist di Noemi e La Rappresentante di Lista

La colonna sonora ideale per San Valentino è su Apple Music: da oggi i sentimenti rompono le barriere con le speciali selezioni musicali “100% love”, pronte a colorare di romanticismo la festa degli innamorati. Per questa occasione speciale sono disponibili le playlist de La Rappresentante di Lista e Noemi in esclusiva per Apple Music. Si tratta di una selezione musicale curata per l’occasione da due tra gli artisti del 72esimo Festival di Sanremo appena conclusosi.

Foto ufficio stampa Goigest, Kikapress; music Elevate from Bensound.com