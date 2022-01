Sanremo 2022, Amadeus su Fiorello: «Ero quasi convinto non venisse, già pronta la sua sagoma»

Con la tradizionale conferenza stampa del lunedì mattina, si apre ufficialmente la settimana del Festival di Sanremo 2022. Il primo commento del direttore artistico e conduttore Amadeus al suo terzo Sanremo non può che riguardare l’arrivo di Fiorello. «Conosco Fiorello da 35 anni e se mi avessero detto che avrebbe fatto con me il festival per tre volte avrei detto che non era possibile. Ma sono un martello pneumatico, lo stresso dalla scorsa estate ma, fino alla scorsa settimana, ero quasi convinto che non sarebbe venuto tanto che avevo già fatto preparare una sua sagoma». «Con lui tutto può essere e non so cosa farà: sicuramente c’è la prima poi non ne ho idea... magari se ne va – continua Amadeus – Lo scorso anno, senza pubblico, Fiore è stato eroico: lui è veramente una persona generosa e di questo lo ringrazierò sempre».

