Sanremo 2022, Drusilla Foer: «Dovevo essere la più scandalosa ma forse sono la donnina più normale»

Continua l’onda del successo per il terzo festival targato Amadeus, che nella seconda serata incassa ancora ascolti record. Tutto pronto, ora, per la serata numero tre che vede il cast completo dei venticinque artisti tornare on stage. Co-conduttrice Drusilla Foer, che il direttore artistico definisce «speciale, intelligente e affascinante». La terza signora di questo festival, attesissima, racconta: «Sono molto contenta di essere in questo luogo musicale che è anche un luogo di aggregazione dell’Italia che ama ascoltare musica e ama stare insieme davanti alla tv». E conclude: «Dovevo essere la figura più scandalosa del festival ma mi sembra che non manchino... Forse sono la donnina più normale, a parte l’altezza!».

Foto Kikapress; music Perception from Bensound.com