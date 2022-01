Sanremo chiama, Meduza risponde. Il formidabile trio di producer italiani (Island Records) da 8 miliardi di stream, fra i più famosi e richiesti al mondo, trasformerà per una notte - quella del 1 febbraio - il palco dell'Ariston in un dancefloor infuocato, dando una vibrante scarica di adrenalina alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, dove approderanno in qualità di superospiti internazionali della serata inaugurale.