Dopo la seconda serata del Festival di Sanremo il pubblico ha avuto modo di ascoltare tutte le 25 canzoni in gara. Ora la vera sfida è catturare l’attenzione del pubblico in radio, sulle piattaforme streaming e, perché no, nei negozi di dischi. Complice il mercato del vinile sempre più in crescita, a differenza di quello dei cd, alcuni artisti hanno deciso di realizzare vinili dei propri brani.

Foto Kikapress; music Elevate from Bensound.com