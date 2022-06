Sanremo 2023, gli Amici di Maria de Filippi che potrebbero partecipare come cantanti in gara

Il passaggio da Amici al Festival di Sanremo non è qualcosa di tanto inusuale. Tutti ci ricordiamo delle vittorie dei vari Marco Carta, Emma Marrone e Valerio Scanu, ma anche più recentemente le partecipazioni di Irama, Sangiovanni e Aka7even, senza dimenticarci di Giordana Angi, Elodie, Gaia Gozzi… Ebbene, altri due ex allievi della scuola di Maria de Filippi potrebbero fare il loro passaggio sul palco dell’Ariston, due esibendosi a coppia e l'altro da solo o in compagnia di altri artisti.

Foto Kikapress; music Summer from Bensound.com