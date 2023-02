Sanremo 2023, quanto è costata la composizione di rose per lo show di Blanco? Parla la fioraia

L'esibizione di Blanco sul palco dell'Ariston durante la prima serata del Festival di Sanremo 2023 ha suscitato non poche polemiche. Gli speaker del programma Un Giorno Da Pecora, in onda su Radio01 hanno raggiunto telefonicamente la fiorista che si è occupata della realizzazione della scenografia dell'artista. La fioraia che ha collaborato con Blanco, Jessica Tua, ha dichiarato di aver realizzato un allestimento che ricordasse l'aiuola presente nel video della canzone L'Isola delle Rose. In totale sono state utilizzate circa 300 rose, che a seconda del prezzo possono costare tra i 2.400 e i 3.000 euro. La fioraia ha anche affermato che i calci ai fiori durante l'esibizione non erano previsti e che l'intenzione era di riprodurre il video ufficiale. Come ormai tutti sanno, la performance di Blanco è degenerata, secondo il cantante per colpa di alcuni problemi di audio durante la canzone.

