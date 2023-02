Sanremo, bestemmia in diretta tv? Il cantante svela cosa ha detto sul palco

Non c’è Festival di Sanremo senza polemiche, tanto che durante la terza serata della kermesse musicale di Rai Uno c’è stato chi ha fatto notare che sul palco potrebbe essere stata pronunciata una bestemmia. A farlo, accanto ad Amadeus, sarebbe stato proprio uno degli artisti in gara che però, dopo il polverone alzato da Striscia la notizia, ha deciso di intervenire sui social per smentire e per rivelare quello che aveva detto davvero. Di chi si tratta? E quale sarà la verità?

Foto Kikapress; music Moose from Bensound.com