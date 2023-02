Sanremo, folla di fan al Lido Mengoni: dopo le pizze il cantante distribuisce fiori ai fan

Continua il successo in tv e sui social di questo Festival di Sanremo 2023, che dall’Ariston rimbalza sulla rete animando le conversazioni degli utenti. Su TikTok la conversazione è senza eguali e si contamina con la creatività e autenticità di artisti in gara e della community. A confermarlo sono le views per l’hashtag ufficiale #Sanremo2023 che macinano click di minuto in minuto. I tre brani con il maggior numero di video creati in-app sono Supereroi di Mr.Rain, Due di Elodie e Due vite di Marco Mengoni. Proprio quest’ultimo – vincitore con la cover di Let It Be insieme al Kingdom Choir – nella serata di giovedì 9 febbraio per festeggiare il primo posto nella classifica generale provvisoria ha distribuito i fiori ricevuti sul palco ai fan che lo attendevano nel suo quartier generale sanremese, Lido Mengoni, ricordando così le pizze che per tradizione l’artista condivide alla data zero dei suoi tour.

Foto Kikapress; video TikTok