Sanremo, Gianni Morandi fa jogging tra lo stupore dei fan

(LaPresse) In attesa di salire sul palco dell'Ariston per la 72esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone “Apri tutte le porte”, scritta da Jovanotti, Gianni Morandi si tiene in forma correndo per le vie della cittadina ligure tra lo stupore dei fan e di alcuni suoi colleghi, incontrati per caso durante la corsetta mattutina. Tra loro c'è Emma Marrone, anche lei in gara alla kermesse canora, con cui Morandi si è fermato per un saluto veloce.