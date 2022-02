Sanremo, le tre canzoni più ascoltate su Spotify: per Mahmood e Blanco è già record

Come sta andando il Festival di Sanremo su Spotify? Il Festival di Sanremo è entrato nel vivo, e - dalla scorsa notte - è possibile ascoltare tutte le canzoni in gara nella playlist Sanremo 2022 e cantarle attivando la funzione Testi. Di conseguenza, è possibile anche tirare già le prime somme sugli ascolti. Ti stai chiedendo quali sono state le tracce più ascoltate su Spotify nella giornata di ieri? Inutile dirlo, le canzoni del Festival già dominano la classifica italiana, con ben 10 pezzi già entrati in top 10. Il più ascoltato è stato Brividi di Mahmood e Blanco, seguito da Insuperabile di Rkomi e da Ciao Ciao de La rappresentante di lista.

Foto Spotify; music Elevate from BenSound