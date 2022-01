Sanremo: tutto quello che puoi chiedere ad Alexa sul Festival, dalle pagelle ai sondaggi

Quest’anno, i clienti potranno vivere Sanremo insieme ad un ospite davvero speciale: Alexa, da sempre grande fan della musica, accompagnerà infatti il Festival con battute sagaci e commenti pungenti per tutta la durata del programma, ogni sera. Dicendo «Alexa, commenta Sanremo» sarà possibile scoprire le implacabili pagelle per ogni cantante in gara e presentatore, con voti dall’1 al 10. Sarà possibile riascoltare le pagelle anche il giorno successivo e chiedere la pagella di una performance specifica, scegliendo il voto da ascoltare, domandando ad esempio: «Alexa, che voto hai dato a Iva Zanicchi?».

Foto Shutterstock; music Elevate from BenSound