(Agenzia Vista) Roma 18 Gennaio 2023

«Una degli italiani più famosi del mondo, mio padre la conosceva sono cresciuti insieme a Subiaco” “Sempre amata come attrice e sopratutto per la sua sensibilità». Le voci dei fan accorsi in occasione dell’apertura della camera ardente di Gina Lollobrigida in Campidoglio con il sindaco Gualtieri e i familiari.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it