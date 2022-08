Shazam compie 20 anni: da Drake ai Bts, ecco gli artisti e i brani più cercati

Compleanno speciale per Shazam, l’applicazione che identifica i brani musicali grazie all’ascolto di una manciata di secondi. Il servizio spegne, infatti, le sue prime venti candeline superando ufficialmente i 70 miliardi di riconoscimenti di canzoni. Ma quali sono stati gli artisti e i titoli più cercati sull’applicazione? Un nome svetta su tutti, quello di Drake: è lui il più shazammato di tutti i tempi, con oltre 350 milioni di Shazam. Mentre One Dance è il suo brano più popolare con oltre 17 milioni di Shazam. Se, invece, guardiamo al numero di ricerche per brano, la medaglia d’oro spetta a Dance Monkey di Tones And I. È la canzone più shazammata di sempre con oltre 41 milioni di Shazam. Fra le altre chicche, Butter dei Bts è stato il brano a raggiungere più velocemente il milione di ricerca: solo nove giorni.

