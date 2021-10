Show di Clementino sul tetto di Milano: «Felice di ripartire da una location d’eccezione»

Il settimo appuntamento con #MartiniLiveBar ha visto protagonista, mercoledì 13 ottobre, il rapper e performer Clementino che si è esibito sulla celebre Terrazza nel cuore di Milano. «Sono onoratissimo di esibirmi di nuovo, dopo tutto questo calvario – ha spiegato l’artista prima dell’esibizione – e sono felice di ripartire da una location d’eccezione. Ho vissuto a Milano per cinque anni e ho sempre sentito parlare di Terrazza Martini; ora mi ritrovo a esibirmi per una occasione importante». Accompagnato dal bassista Saturnino, il rapper ha regalato uno show in pieno stile Clementino: «Ho sempre cercato di collegare musica rap al teatro, cosa che facevo fin da ragazzino quando frequentavo le quinte dei teatri con i miei genitori», spiega l’artista.

Video e foto da ufficio stampa Goigest