Si può viaggiare in auto con Christina Aguilera: «La mia voce per l’uguaglianza»

L’impegno di una superstar come Christina Aguilera contro discriminazioni di genere, pregiudizi e stereotipi è cosa nota. Ora, l’icona musicale scende in campo al fianco di Waze, l’app di navigazione gratuita: «La collaborazione mi ha permesso di unire la mia voce a quella di una comunità di persone che stanno lavorando per l’uguaglianza», ha dichiarato. Lanciata il 1° marzo, l’esperienza su Waze permette di farsi guidare in un Fighter’s Journey che celebra la carriera di Christina Aguilera. Inoltre, è possibile scegliere uno dei quattro Mood per comunicare agli altri automobilisti il proprio stato d’animo. E tra le icone selezionabili ci sono ora due vetture speciali, ovvero la quattro ruote Pinkup Truck e la due ruote Dirrty Bike. Non manca la musica con playlist su Spotify curata dalla Aguilera accessibile tramite il lettore audio Waze Audio Player.

Credits Grafiche Waze; foto Kikapress; music Perception from Bensound.com

