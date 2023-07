Soleil Sorge da Mediaset sbarca in Rai: «Sono davvero felicissima»

La Rai ha sorprendentemente accolto uno dei personaggi più discussi di Mediaset degli ultimi anni: Soleil Sorge. L'ha inserita in un programma che esiste da qualche tempo, ma che probabilmente molti non conoscevano, chiamato "Felicità", che ogni anno ha un sottotitolo diverso. Nel 2020 era incentrato sull'amore e la solidarietà, mentre l'anno scorso si è concentrato sull'amicizia e il rispetto. Il programma è condotto da Pascal Vicedomini e quest'anno avrà Soleil Sorge nel cast fisso. Su Instagram, Soleil ha annunciato di curare due rubriche: una dedicata al cinema insieme a Enrico Vanzina e l'altra sul benessere e la salute con il professor Lorenzetti. La stessa Soleil si è mostrata entusiasta riguardo alle tematiche trattate nel corso delle puntate. Il programma andrà in onda su Rai2 alle 12:00, dal 5 agosto al 16 settembre.

