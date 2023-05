Sonia Bruganelli e Laura Freddi, botta e risposta su Instagram: ma non erano amiche?

Laura Freddi ha compiuto 51 anni lo scorso 19 maggio e sui social in molti le hanno dedicato un pensiero nel giorno del suo compleanno. C’è anche chi ne ha approfittato per tirare fuori una sua vecchia dichiarazione nella quale parlava del suo ex, Paolo Bonolis. E queste parole hanno fatto sì che intervenisse Sonia Bruganelli, moglie del conduttore televisivo. Ma che cosa è successo? Dopo alcune dichiarazioni rilasciate, anche se in passato, da Laura Freddi, Sonia Bruganelli si è sentita in dovere di fare chiarezza. Ecco che cosa ha detto la showgirl: «Ho conosciuto Paolo durante Non è la Rai. Lui non era famosissimo e io stavo cominciando a diventare nota. Eravamo tutti e due giovani e innamorati. Qualcuno ha provato a malignare sul nostro rapporto ma non ci è riuscito, visto che io ho deciso di non stare più con Paolo nel momento in cui raggiungeva l’apice del successo».

Foto Kikapress; music Korben