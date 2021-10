Sport, attualità e musica a «Quelli che il lunedì», nuovo show di Rai2 con Mia Ceran e Luca & Paolo

«Ci sarà tanta musica in più». È questa una delle premesse della nuova scommessa di Rai2, «Quelli che il lunedì», in onda in prima serata dal 4 ottobre. Il tridente formato da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu si prepara, così, a uno show che unisce attualità, sport e musica nel segno della comicità. «Ogni elemento del gruppo è fondamentale e il calcio è uno splendido pretesto per raccontare anche l’attualità del nostro Paese – spiega Ceran – Ci saranno delle novità e molta più attenzione a un’attualità che ha bisogno di essere stemperata». Tra le new entry, una resident band che suonerà dal vivo «con musicisti di grande esperienza che ci seguiranno con il loro talento», promette Kessisoglu annunciando jam session e performance uniche.