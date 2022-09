Spotify e le top ten di stagione: l’estate 2022 ha il ritmo de “La dolce vita” e di “Shakerando”

Con lo scoccare di settembre arriva il tempo dei primi bilanci estivi anche in musica, con gli ascolti più amati. E Spotify, puntuale, rilascia le prime classifiche svelando le canzoni più popolari dell’estate 2022. A guidare la colonna sonora delle vacanze c’è ‘As It Was’ di Harry Styles, in vetta alla chart globale. Passando al mercato italiano, è “La dolce vita” del trio Fedez/Tananai/Sattei a imporsi nelle preferenze di ascolto stagionali. A seguire, in seconda posizione c’è “Shakerando” di Rhove e, terza, “Giovani Wannabe” dei Pinguini Tattici Nucleari. Per quanto riguarda i podcast, “The Essential” condotto da Mia Ceran, è stato il più ascoltato durante la stagione estiva.

Grafiche da ufficio stampa Spotify; foto Kikapress, ufficio stampa Doom Shutterstock; music Perception from Bensound.com