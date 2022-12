Spotify Wrapped 2022: da Bad Bunny a Sfera Ebbasta e Lazza, chi abbiamo ascoltato quest’anno

Sono arrivate le classifiche annuali di Spotify che vede imporsi, per il terzo anno consecutivo, Bad Bunny: a livello globale, l’artista sbaraglia tutti con oltre 17 miliardi di stream. A seguire, sul podio degli artisti più ascoltati al mondo ci sono Taylor Swift (primadonna della musica) e Drake. I Måneskin restano gli artisti italiani più ascoltati all’estero, seguiti da Meduza, Gabry Ponte, Ludovico Einaudi e Kina. Il 2022 è l’anno delle conferme anche in Italia, dove per il secondo anno consecutivo Sfera Ebbasta è l’artista più ascoltato mentre il brano che si porta a casa la medaglia d’oro 2022 è Brividi di Mahmood e Blanco che battono ogni record sulla piattaforma. In seconda e terza posizione Shakerando di Rhove e La coda del diavolo di Rkomi & Elodie. L’album con il maggior numero di stream è Sirio di Lazza seguito da Taxi Driver di Rkomi e Blu Celeste di Blanco.

Grafiche da ufficio stampa, press Spotify; music Elevate from Bensound.com