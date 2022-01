Non è mai troppo tardi per vincere un Golden Globe. Lo sa bene la star di Squid Game Oh Yeong-su che a 77 anni ha vinto il premio come miglior attore non protagonista in tv per il suo ruolo nel dramma di successo di Netflix. L’attore sudcoreano, che non ha mai vinto un Golden Globe prima, ha ottenuto questo grande riconoscimento per la sua interpretazione di Oh II-nam, noto anche come The Host o Player 001.

Foto Netflix; music Elevate from Bensound.com