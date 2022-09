Stasera c’è Cattelan, il late show su Rai2: «Lo stimolo è trovare un’idea nuova tutte le sere»

Leggerezza e autorevolezza sono le chiavi del nuovo late night show Stasera c’è Cattelan, al via in seconda serata su Rai2. Dal 20 settembre, Alessandro Cattelan apre la stagione del secondo canale con uno show che ha tutti gli ingredienti a lui più cari e congeniali. «Sono molto felice di far parte di questo progetto – esordisce Cattelan in conferenza stampa – Personalmente, parto con la cosa che amo di più in assoluto, il late night show, e tre appuntamenti a settimana sono perfetti. Dopo la prima serata, speriamo che Stasera c’è Cattelan faccia andare a letto con un sorriso». «Novità rispetto a Epcc? – prosegue Alessandro – Sì e no, nel senso che il format è questo con i suoi elementi tipici. Il bello è che ogni puntata è diversa dalla precedente e lo stimolo è cercare di trovare un’idea nuova tutte le sere».

Logo da ufficio stampa Rai, foto da ufficio stampa Live Nation, Kikapress; music Perception from Bensound.com