Stasera in tv, Gf Vip su Canale 5: Alex ci sarà in puntata? Ecco le anticipazioni

E' in arrivo una nuova puntata del Grande fratello vip e anche questa sera le sorprese non mancheranno per i gieffini all'interno della casa più spiata d'Italia, Alfonso Signorini è pronto a stupire il pubblico con effetti speciali e per un vip sarà il momento di abbandonare definitivamente il gioco. E che ne sarà di Alex Belli? Dopo la figuraccia nel corso dell'ultima puntata, sarà pronto a tornare in studio?

