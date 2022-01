Stasera in tv, Gf Vip su Canale 5: cosa succederà a Manuel? Una possibile sorpresa in arrivo

E’ in arrivo una nuova puntata del “Grande Fratello vip” su canale 5 dove Alfonso Signorini dovrà mettere a tacere qualche vippone. Nella casa più spiata d’Italia le cose non sembrano andare nel verso giusto, troppe tensioni e litigi si scatenano in quelle stanze. Non mancheranno però grandi sorprese, tra queste potrebbe essercene una per Manuel Bortuzzo. Un ex concorrente riuscirà a renderlo felice? Sui social spuntano degli indizi e i fan non vedono l'ora di scoprire cosa succederà

