Stasera in tv, Il Camorrista su Cine 34: le curiosità sul film e la vita reale che non sapevi

Cine 34 il 7 settembre propone in prima serata alle 21:06 'Il Camorrista' film del 1986 con cui il premio Oscar Giuseppe Tornatore esordì alla regia. La pellicola è ispirata al romanzo scritto da Giuseppe Marrazzo “Il camorrista. Vita segreta di don Raffaele Cutolo” che tratteggia la figura di Raffaele Cutolo, membro della mafia e fondatore e capo della Nuova Camorra Organizzata. Furono fatte due versioni del film, con diversa durata e destinazione. La versione per il cinema, venne querelata e ritirata due mesi dopo la sua uscita; la versione per il piccolo schermo (che durava 5 ore) invece, non venne mai mandata in onda.

