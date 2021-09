Stasera in tv, Gf Vip su Canale 5: la fidanzata di Antinolfi entrerà in casa, cosa succederà?

Lunedì 27 settembre siamo certi che Alfonso Signorini non perderà occasione di chiarire quanto successo, anche perché ospite in studio ci sarà proprio Giulia Greta Mastroianni. La ragazza entrerà nella casa per un confronto con Soleil Sorge e siamo certi che le voleranno scintille visto quanto sta accadendo tra lei e Gianmaria. Lui ha confessato di provare ancora qualcosa per l'influencer, ma dice anche (stando al bigliettino incriminato) di amare Giulia. Come finirà?

Foto ufficio stampa Mediaset; music Summer from Bensound.com