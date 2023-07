Stefano de Martino, quel commento sul tradimento: il gesto ironico è una frecciatina a Belen?

Nelle ultime settimane si sta parlando molto della crisi che avrebbe portato all’ennesima separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. In tanti hanno dichiarato che il conduttore televisivo ed ex ballerino di Amici di Maria De Filippi avrebbe tradito ripetutamente la showgirl argentina. A rispondere a tutti questi vociferii è il diretto interessato, che sui social prima fa notare il suo stato d’animo e poi compie un gesto spiccatamente ironico che in tanti hanno interpretato come una frecciata a Belen Rodriguez. Ma cosa avrà mai combinato il buon Stefano? Andiamo a scoprirlo insieme.

